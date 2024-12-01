عمرو دياب يستعيد ذكرياته مع الملحن محمد رحيم أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا ناجحا أمس السبت في دبي وسط حضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه الذين احتشدوا إقرأ المزيد

أحيا الفنان عمرو دياب حفلاً غنائياً ناجحاً أمس السبت في "دبي" وسط حضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه الذين احتشدوا قبل انطلاق الحفل بساعات، وقدم "الهضبة" على مدار ساعتين باقة متنوعة من أجمل أغانيه بدأها بأغنية "يا أنا يا لا" وأغانٍ أخرى مثل "لو اتساب، بحبه، برج الحوت، أنت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، ليلي نهاري، وشكراً من هنا لبكرة". وتفاعل الحضور مع أغانيه سواء بالتصفيق الحار أو بترديد كلماتها من ورائه.

وأكثر ما ميز حفل عمرو دياب، هي اللفتة الطيبة التي نالت استحسان الحضور، إذ تذكر "دياب" الملحن الراحل محمد رحيم ، قائلاً: "لقد فقدنا ملحنا عظيما هو محمد رحيم"، ليقرر على الفور تقديم إحدى الأغاني التي قام بتلحينها الأخير له وهى أغنية "وغلاوتك"، التي شهدت على التعاون الأول بينهما، وهي من كلمات محمد رفاعي وتوزيع حميد الشاعري، وقد صدرت عام 1998 ضمن أغاني ألبوم "عودوني".