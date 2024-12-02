أخبار اليمن : افتتاح مشاريع تنموية وخدمية بأمانة العاصمة

افتتاح مشاريع تنموية وخدمية بأمانة العاصمةافتتح رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، ووزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، وأمين العاصمة الدكتور حمود عُباد اليوم، ودشنوا العمل في عدد من المشاريع التنموية والخدمية بأمانة العاصمة، بمناسبة العيد الـ 57 للاستقلال الـ 30 من نوفمبر المجيد.

حيث افتتح الرهوي وسيف وعُباد ومعهم نائب وزير الكهرباء والمياه عادل بادر، ووكيل أمانة العاصمة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، مشاريع إنتاج المياه بالطاقة الشمسية، خزانات تجميعية ومشاريع شبكات مياه، للتقليل من النفقات التشغيلية وفق برنامج حكومة التغيير والبناء.

واستمعوا من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس، إلى شرح حول المشاريع التي نفذتها المؤسسة وتشغيل 15 بئرًا بالطاقة الشمسية والبدء بتنفيذ مشاريع أخرى بتكلفة إجمالية بلغت مليارين و287 مليونًا و295 ألف ريال.

وأوضح المهندس مداعس، أن المؤسسة نفذت مشاريع حفر 15 بئرًا بتكلفة 774 مليونًا و97 ألف ريال بتمويل حكومي، تنتج 192 ألفًا و960 مترًا مكعبًا من المياه خلال الشهر، ونحو 2.7 ميجا وات من الطاقة يستفيد منها 121 ألفًا و538 نسمة في عدد من أحياء وحارات مديريات أمانة العاصمة.

واطلع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة والمياه وأمين العاصمة ونائب وزير الكهرباء والمياه على مشاريع المياه قيد التنفيذ من خزانات شبكة مياه المركز الثقافي، وكذا مشاريع توصيل شبكة مياه بيت معياد وحارة النقيب وحارة السد بالأمانة، ومواقعها وسعة الخزانات وتكلفتها الإجمالية وعدد المستفيدين منها.

وتفقدوا سير العمل ومستوى الإنجاز في مشروع محطة الطاقة الشمسية في ذهبان الذي تنفذه المؤسسة العامة للكهرباء بتكلفة مليون و868 ألف دولار بتمويل من أمانة العاصمة.

وجرى خلال الزيارة الاطلاع على الأعمال الإنشائية المنفذة في المشروع الذي يشمل تجهيز القواعد وتوريد وتركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة 2.35 ميجا وات.

واستمعوا من القائمين على المشروع إلى شرح حول نسبة الانجاز التي بلغت 95 بالمائة، ويشمل تنفيذ أعمال تجهيز وتركيب ثلاثة آلاف و612 لوح طاقة شمسية.. لافتين إلى إمكانية رفع القدرة التوليدية للمشروع إلى 4.8 ميجا وات عبر إضافة ألواح شمسية أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود وزارة الكهرباء والطاقة والمياه بالتنسيق مع أمانة العاصمة في تنفيذ المشاريع التي تواكب احتياج المواطنين من خدمات المياه في مناطق ومديريات الأمانة وكذا جهد الوزارة في هذا المجال بعدد من المحافظات.

وشدد على ضرورة تحريك عجلة العمل التنموي وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والمساهمة في مواجهة الأوبئة والأمراض.. مؤكدًا اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ودعمهما لتنفيذ المشاريع التي تصب في خدمة المواطن وتخفيف العبء عنه.

بدوره أشار وزير الكهرباء والطاقة والمياه إلى أن افتتاح وتدشين العمل في عدد من مشاريع المياه في أمانة العاصمة، يأتي في إطار خطط وبرامج الحكومة الهادفة إلى تخفيف معاناة المواطنين وتوفير الخدمات المستدامة، سيما في المياه والكهرباء.

وتطرق إلى الجهود التي تبذلها قيادة الوزارة والمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي، في تحقيق استمرار تشغيل مشاريع المياه والصرف الصحي، بالاستغلال الأمثل للطاقة البديلة، وتجاوز التحديات التي فرضها العدوان والحصار على مدى السنوات الماضية.

من جهته ثمن أمين العاصمة، دعم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس الوزراء، لجهود وخطط الأمانة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وبما يكفل تخفيف معاناة سكان العاصمة.

ولفت إلى ما تبذله قيادة أمانة العاصمة من جهود للتوسع في مشاريع المياه على مستوى المناطق والمديريات وتنفيذ التدخلات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التنمية المحلية ووصول الخدمات للمواطن وحصوله على مياه آمنة ونظيفة.

فيما أكد نائب وزير الكهرباء والمياه، الحرص على استكمال تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة، انطلاقًا من موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتسخير كل الجهود والإمكانات لتوفير مياه الشرب النظيفة للمواطنين.

واعتبر افتتاح وتدشين العمل في عدد من المشاريع بالأمانة، نقلة نوعية في تقديم خدمات المياه للسكان وملامسة الاحتياج الفعلي والمباشر للمواطنين من المشاريع المائية.