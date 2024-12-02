أخبار اليمن : فئران تتعلم "قيادة" السيارات في إطار تجارب علمية

فئران تتعلم "قيادة" السيارات في إطار تجارب علميةكان لتعليم الفئران قيادة سيارة صغيرة داخل أحد المعامل أثراً بالغ الأهمية، إذ ساعد علماء على اكتشاف الكثير عن فوائد توقع البهجة التي نشعر بهأ عندما نفعل الأشياء التي نحبها.

صنعنا أول سيارة للقوارض من علبة حبوب بلاستيكية. وبعد التجربة والخطأ، اكتشفت أنا وزملائي أن الفئران يمكنها أن تتعلم القيادة إلى الأمام من خلال الإمساك بسلك صغير يقوم بعمل دواسة الوقود. وبعد فترة وجيزة، كانت هذه الحيوانات قادرة على التوجيه بدقة مذهلة للوصول إلى حلوى فروت لوبس.

وكما توقعنا، تعلمت الفئران – التي عاشت في بيئات غنية بالألعاب والمساحات والرفقاء ـ القيادة بسرعة أكبر من تلك التي عاشت في أقفاص عادية. وعززت هذه النتائج فكرة مفادها أن البيئات المعقدة تعزز المرونة العصبية: قدرة الدماغ على التغير على مدار العمر استجابة لمتطلبات البيئة المحيطة.

وبعد نشر بحثنا، حظيت قصة قيادة الفئران للسيارات باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام. ويستمر المشروع في معملي باستخدام مركبات جديدة ومحسنة تقودها الفئران، أو ما أسميناه "ROVs"، والتي صممها أستاذ الروبوت جون ماكمينوس وطلابه. هذه المركبات الكهربائية المطورة التي تقودها الفئران - والتي زودت بأسلاك مقاومة للفئران وإطارات غير قابلة للتلف ورافعات قيادة مريحة – يمكن أن نصفها بنسخة القوارض من شاحنة تيسلا سايبرترك.

وبصفتي عالم أعصاب يدافع عن إيواء حيوانات التجارب واختبارها في مواطنها الطبيعية، رأيت أنه من الممتع أن أرى مدى ابتعادنا عن ممارساتي المعملية بهذا المشروع. فالفئران عادة ما تفضل التراب والعصي والصخور على الأشياء البلاستيكية. والآن، جعلناها تقود السيارات.

لكن الإنسان لم يتطور لقيادة السيارات أيضاً. ورغم أن أسلافنا القدماء لم يكن لديهم سيارات، كانوا يتمتعون بأدمغة مرنة مكنتهم من اكتساب مهارات جديدة ــ كإشعال النار، واختراع اللغة، والأدوات الحجرية، والزراعة. وبعد فترة من اختراع العجلة، صنع البشر السيارات.

ورغم أن السيارات المصممة للفئران بعيدة كل البعد عن أي شيء قد تتعرض له هذه القوارض في الحياة البرية، رأينا أن القيادة تعتبر وسيلة مثيرة للاهتمام لدراسة كيفية اكتساب القوارض مهارات جديدة. وعلى نحو غير متوقع، اكتشفنا أن الفئران كانت لديها دافع قوي لتدريبها على القيادة، وكثيراً ما كانت تقفز إلى السيارة وتدير "محرك الرافعة" قبل أن تنطلق مركبتها على الطريق. لماذا حدث هذا؟*وكالات

