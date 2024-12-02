العالم اليوم - حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا لأول مرة منذ سريان الاتفاق

انتم الان تتابعون خبر حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا لأول مرة منذ سريان الاتفاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - أطلق حزب الله اللبناني قذيفتي هاون باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا، الإثنين، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

والواقعة هي الأولى من نوعها منذ سريان وقف إطلاق النار في لبنان، صباح الأربعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القذيفتين "سقطتا في موقع مفتوح، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأفادت مراسلة "دوت الخليج"، أن القذيفتين أطلقتا من لبنان وسقطتا بين موقعي رويسات العلم والسماقة الإسرائيليين.

وقال حزب الله إنه استهدف رويسات العلم "ردا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار".

وتتهم إسرائيل حزب الله بخرق وقف إطلاق النار، بينما تعرضت لاتهامات مشابهة من الولايات المتحدة وفرنسا.

ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الإثنين، الاتهامات الأميركية والفرنسية بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقال ساعر في بيان: "نسمع مزاعم بأن إسرائيل تنتهك تفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان. على العكس إسرائيل تطبق هذه التفاهمات ردا على انتهاكات حزب الله التي تتطلب تحركا فوريا".