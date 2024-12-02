وزير العدل يُشارك في مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - شارك المستشارعدنان فنجري وزير العدل، اليوم الإثنين، في فعاليات مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية"، الذي ينظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار احتفال الدولة باليوم العالمي بالأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

واستعرض المؤتمر، جهود الدولة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية، كما تم عرض نماذج ملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وابراز قصص نجاحهم وتكريم المتميزين منهم في مختلف المجالات.

وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة وشركات الأجهزة التعويضية.

جدير بالذكر أن وزير العدل قد وجه بمشاركة الوزارة في المعرض بوحدة إصدار المحررات الصادرة من مصلحة الشهر العقاري مطبوعة بطريقة "برايل"، بحيث يستطيع ذوي الإعاقة البصرية قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الخدمة تم اطلاقها داخل فرع توثيق السيدة زينب وذلك في إطار خطة الوزارة لتعميمها في فروع التوثيق الأخرى تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.