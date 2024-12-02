وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير الدولة الياباني للشئون الخارجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:34 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها الشعب الفلسطيني تستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف الحرب وتعزيز الاستجابة الإنسانية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الإثنين مع هيسايوكي فوجي وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية.

وأشاد وزير الخارجية بتميُز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وترفيعها إلى مستوي "الشراكة الاستراتيجية" عام 2023 ، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري، والتطلع لعقد "مؤتمر استثمار مصري- ياباني مشترك" لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدولتين الصديقتين.

واتصالاً بتطورات الأوضاع الإقليمية، استعرض الوزير عبد العاطي مواقف مصر إزاء آخر المُستجدات الإقليمية التي تشهدها المنطقة ومُحصلة الجهود والاتصالات التي أجرتها مصر مع مختلف الأطراف الاقليمية والدولية الفاعلة لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.