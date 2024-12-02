الإرشاد الزراعي: موافقة رئيس الوزراء لتعيين 1500 مهندس زراعى بنظام العقود

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:34 مساءً - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم وجود رؤية واضحة لتفعيل دور قطاع الارشاد الزراعى (النباتى – البيطرى) فى مصر، وطلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق مكافحة الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل بمديرية الزراعة بمحافظة السويس.

وأكد النائب هشام الحصرى، أهمية الإرشاد الزراعى فى الفترة، موضحا بأنه يساعد فى تحقيق خطة الدولة نحو زيادة حجم الإنتاج الزراعى، وأهمية توعية الزراع بالأساليب الحديثة فى الزراعة واستخدام المبيدات، مستشهدا بما يقوم به حزب مستقبل وطن بالتعاون مع الجهات الحكومية بتنظيم قوافل بيطرية لتقديم خدمات علاجية وتوعية للمربين، معلنا عن إعداد قوافل توعية بشأن المبيدات، خلال الفترة المقبلة.

وقد عقب الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث أمراض النباتات موضحاً قيام المعهد بإعداد وتنفيذ نحو 15 دورة إرشادية كل موسم على مستوى كل المحافظات لتوعية الزراع بمكافحة امراض النبات، وعقد 120 ندوة إرشادية لمكافحة مرض العفن الهبابى ولكن عدم اتباع بعض الزراع للتعليمات الإرشادية أدى لانتشار المرض.

عقب الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى موضحاً، أن قطاع الارشاد الزراعى أعد خطة إرشادية حديثة للتغلب على مشكلة نقص التمويل والكوادر البشرية من خلال إعداد منصة الكترونية للإرشاد الزراعى تضم كل التوجيهات الفنية فى كافة مجالات الزراعة ونقل الممارسات الزراعية الحديثة الأمر الذى انعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية على أرض الواقع، قائلا: "نفذنا حملات قومية إرشادية لمختلف المحاصيل، بإجمالى 120 ألف حقل، وهو ما كان له عائد فى زيادة الإنتاجية، وتم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء لتعيين نحو 1500 مهندس زراعى بنظام العقود ونحو 900 طبيب بيطرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوصت اللجنة بإعداد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استراتيجية إرشادية على مستوى الجمهورية، متضمناً خريطة سمادية وصنفية لكل منطقة وكل محصول.