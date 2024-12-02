للمرة الثانية.. زيلينسكي ينتقد شولتس بسبب مكالمته مع بوتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:33 مساءً - انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المستشار الألماني أولاف شولتس، مجددًا بسبب مكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأوكراني مع شولتس بعد اللقاء الذي جمعهما في كييف اليوم الاثنين.

قال زيلينسكي: “أعتقد أنه بعد المحادثة الأولى ستتبعها الثانية والثالثة والخامسة، لأن كل قائد دولة يريد أن يأخذ زمام المبادرة، معربا عن خشيته من حدوث موجة من هذه المحادثات التي قد ترقى إلى مستوى الاعتراف ببوتين”.

أضاف زيلينسكي:لا أعتقد أن هذا الأمر يعزز وضع أوكرانيا، مؤكدًا أن العوامل التي تجمع بين كييف وبرلين أكثر من العوامل التي تفرق بينهما.