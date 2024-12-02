انت الأن تتابع خبر "الهوى سلطان" يعيد الرومانسية للسينما المصرية.. ونقاد: جرعة ضرورية في وقتنا الحالي وعمل مؤثر يعكس مشاعر حقيقية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في وقت تشهد فيه السينما المصرية تراجعًا كبيرًا في الإنتاج الرومانسي الجيد، جاء فيلم "الهوى سلطان" ليؤكد أن الرومانسية الحقيقية لا تزال قادرة على إحياء شباك التذاكر.

وحقق فيلم "الهوى سلطان" نجاحًا باهرًا في شباك التذاكر، حيث استطاع أن يسجل إيرادات مرتفعة خلال أسبوعين فقط من عرضه.

ويأتي هذا النجاح في وقت تعاني فيه السينما من ظروف صعبة وحالة من الركود، مما يجعل من نجاح الفيلم علامة فارقة في المشهد السينمائي الحالي.

ولكن هل هذا النجاح التجاري يقابله نجاح نقدي؟ في هذا التقرير، نستعرض آراء النقاد والموزع السينمائي..