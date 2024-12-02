ضمن مبادرة بداية.. محافظ شمال سيناء يشهد توزيع 50 طن من أسمد سلفات النشادر على المزارعين (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:32 مساءً - شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، بمرافقة اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ والدكتور تامر حسن وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء ، توزيع المقررات السمادية 50 طن (سلفات نشادر) بعد غياب للسماد الكيماوي عن المحافظة الدواعي الأمنية، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية "جديدة لبناء الإنسان".

وقال محافظ شمال سيناء إن الزراعة أحد دعائم التنمية على أرض محافظة شمال سيناء، وأن الدولة كان لديها رؤية استراتيجية في إعادة الاستقرار إلى المحافظة من خلال القضاء علي الإرهاب وتنفيذ المشروعات التنموية.

ووجه المحافظ الشكر إلى المهندس علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي الدعم المتواصل لمزارعي شمال سيناء.

وقال الدكتور تامر حسن وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، إنه تم توزيع المقررات السمادية (سلفات نشادر) 50 طن بعد غياب للسماد الكيماوي دام من لسنوات بمحافظة شمال سيناء ـ العريش ـ على مزارعي العريش بالجمعية الزراعية التعاونية بقرية السكاسة

وأكد وكيل وزارة الزراعة أمن توزيع المقررات التموينية يأتي في إطار تحقيق التنميه المستدامة على أرض سيناء الحبيبة وتحقيق رؤيه مصر للتنمية الزراعية في توسيع البقعه الزراعيه من محاصيل الزيتون بجميع انواعه والخضار والموالح والنخيل والمحاصيل الحقلية وتحسين جودة المنتج المصري وبهدف المساعده في تحسين دخل المواطن السيناوي وتحقيق أكبر عائد للاقتصاد المصري.