انت الأن تتابع خبر جفاف البشرة في الشتاء معاناة النساء والرجال.. إليك وصفات طبيعية آمنة لتفادي خشونة البشرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جفاف البشرة في الشتاء من أكثر الأمور المزعجة في هذا الفصل، حيث يعاني الكثير من برودة الرياح التي تتسبب بجفاف الجلد وظهور التشققات خصوصًا في المناطق المكشوفة كالوجه واليدين، حيث يحدث جفاف الجلد بسبب تضييق الأوعية الدموية مما يقلل من وصول العناصر الغذائية والرطوبة اللازمة للحفاظ على صحة الجلد وطبقاته الخارجية، كما يؤدي فقدان البشرة لزيوتها الطبيعية إلى فقدانها للمرونة والحماية من العوامل الخارجية كما تتركز هذه المشكلة في الوجه، الشفاه واليدين،مع احتمال امتدادها إلى باقي الجسم.

أسباب جفاف البشرة في الشتاء

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على البشرة بشكل سلبي خاصة في فصل الشتاء منها عوامل بيئية وأخرى صحية ومن تلك العوامل كالآتي:

تتأثر البشرة بالعديد من العوامل البيئية والصحية التي قد تؤدي إلى جفافها مثل التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة وانخفاض نسبة الرطوبة خلال الشتاء.

كما أن الإفراط في استخدام الصابون والمطهرات التي تحتوي على الكحول يؤدي لجفاف البشرة.

كذلك الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة واستخدام وسائل التدفئة المنزلية يمكن أن يسهم في فقدان البشرة لرطوبتها.

على الجانب الصحي تشمل الأسباب أمراضًا مثل قصور الغدة الدرقية ومرض السكري والأكزيما والصدفية.

بالإضافة إلى نقص بعض العناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين A.

كما يؤدي نقص شرب الماء أو تناول أدوية معينة مثل مدرات البول وأدوية الكوليسترول ومضادات الحموضة إلى زيادة احتمالية إصابة الجلد بالجفاف.

وصفات طبيعية فعالة لعلاج جفاف البشرة في الشتاء

يعد دقيق الشوفان مكونًا غنيًا بمركبات مضادة للالتهابات والأكسدة مما يجعله فعال في ترطيب البشرة وعلاج جفافها، حيث يمكن استخدامه من خلال مزجه مع كمية قليلة من الماء وتطبيقه على المناطق الجافة في الجلد عدة مرات يوميًا أو باستخدام مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على دقيق الشوفان كمكون أساسي.

جل الألوفيرا لعلاج خشونة البشرة

يعتبر جل الألوفيرا من أكثر الحلول فعالية للعناية بالبشرة، حيث يساعد بشكل كبير في معالجة مشكلة الجفاف، كما يمكن استخدامه عبر وضع الجل الطازج مباشرة على البشرة الجافة أو اختيار مستحضرات تحتوي على مستخلص الألوفيرا للحصول على نفس الفوائد.

ترطيب البشرة بالخيار

الخيار يعد من أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة، حيث يعمل على تخفيف الالتهابات وتقليل الاحمرار.

كما يمكن استخدامه بهرس شريحة خيار جيدًا.

ثم توزيعها على الوجه والرقبة واليدين وأي مكان تريدين ترطيبه.

تركها لمدة خمس عشرة دقيقة.

علاج جفاف البشرة في الشتاء بالزيوت الطبيعية