نشكركم على متابعتكم خبر منصة وين تاكل نيوز: ثورة في عالم عروض المطاعم بالإمارات من خلال مبادرة صون النعمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:57 مساءً - اعلنت منصة “وين تاكل نيوز” واحدة من أبرز الوجهات التي تتيح لعشاق الطعام في الإمارات عن انطلاقها في العام 2022، وتأسست من أجل تقديم خدمة للجمهور لاستكشاف أروع عروض المطاعم بأسعار تنافسية.

تتميز المنصة بتقديم تجربة فريدة تجمع بين تنوع الأطباق وجودتها، مما يجعلها الخيار الأمثل للراغبين في تناول الطعام بأقل تكلفة. ولكن، ما يميز “وين تاكل نيوز” حقًا هو مبادرتها الاجتماعية “صون النعمة”، التي تسعى لحماية الطعام من الهدر وتوزيعه على المحتاجين.

العروض المتنوعة:

تقدم “وين تاكل نيوز” مجموعة واسعة من العروض التي تلبي احتياجات جميع الأذواق والميزانيات. من العروض الاقتصادية التي لا تتنازل عن الجودة، إلى العروض الخاصة في نهاية اليوم، فإن المنصة تضمن تجربة طعام استثنائية للجميع. من بين العروض الحالية، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجارب فاخرة مثل “بوفيه فاخر ومميز” في مطعم باخ كافيه بسعر 75 درهمًا، أو الحصول على خصم 20% في مطعم قصر سبأ للمندي، الذي يقدم أشهى المأكولات اليمنية.

مبادرة صون النعمة:

تعتبر مبادرة “صون النعمة” من أبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمنصة. حيث تتيح لأصحاب المطاعم إمكانية تقديم وجبات زائدة بأسعار مغرية، مما يساهم في تقليل الهدر الغذائي. بدلاً من رمي الطعام، يمكن توزيعه على المحتاجين في نهاية اليوم، مما يعكس روح التعاون والإنسانية في المجتمع. هذه المبادرة تساهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النعمة وتوفير الدعم للمحتاجين.

طريقة وخطوات اشتراك أصحاب المطاعم في الموقع:

لأصحاب المطاعم الذين يرغبون في الانضمام إلى منصة “وين تاكل نيوز” والاستفادة من المزايا التي تقدمها، يمكنهم اتباع الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الإلكتروني:

• قم بزيارة https://wentakul.com/.

• التسجيل كصاحب مطعم:

• ابحث عن خيار “انضم إلينا” أو “تسجيل كصاحب مطعم” في الصفحة الرئيسية.

• ملء استمارة التسجيل:

• قم بتعبئة استمارة التسجيل بالمعلومات المطلوبة، مثل اسم المطعم، الموقع، نوع المأكولات، معلومات الاتصال، وغيرها.

• مراجعة الشروط والأحكام:

• اقرأ الشروط والأحكام المتعلقة بالاشتراك في المنصة، وتأكد من موافقتك عليها.

• إرسال الاستمارة:

• بعد ملء الاستمارة ومراجعتها، اضغط على زر “إرسال”.

• تأكيد الاشتراك:

• ستتلقى تأكيدًا عبر البريد الإلكتروني بعد مراجعة طلبك. قد يُطلب منك تقديم مستندات إضافية، مثل تراخيص المطعم.

• إضافة العروض:

• بعد تأكيد الاشتراك، يمكنك البدء في إضافة العروض الخاصة بمطعمك على المنصة. ستتلقى إرشادات حول كيفية تحديث العروض بشكل دوري.

الشروط اللازمة للاشتراك في منصة “وين تاكل نيوز”:

• وجود ترخيص ساري للمطعم:

• يجب أن يكون لديك ترخيص ساري المفعول لممارسة نشاطك التجاري كمطعم، بما في ذلك جميع التراخيص المطلوبة من الجهات الحكومية المحلية.

• امتلاك موقع فعلي:

• يجب أن يكون لديك مطعم حقيقي بموقع فعلي في الإمارات العربية المتحدة. المنصة تركز على تقديم العروض للمطاعم التي تعمل بشكل فعلي.

• الالتزام بالجودة:

• يجب أن تتعهد بتقديم أطعمة ذات جودة عالية واتباع معايير النظافة والسلامة الغذائية. قد يُطلب منك تقديم شهادات أو إثباتات تدعم ذلك.

• تقديم معلومات دقيقة:

• يجب ملء استمارة التسجيل بمعلومات دقيقة وصحيحة، بما في ذلك اسم المطعم، الموقع، نوع المأكولات، ومعلومات الاتصال.

• الالتزام بالشروط والأحكام:

• يجب قراءة وإقرار الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، بما في ذلك سياسات الاستخدام، وإجراءات الدفع، وأي شروط أخرى متعلقة بالشراكة.

• القدرة على تقديم عروض مغرية:

• يجب أن تكون قادرًا على تقديم عروض خاصة أو تخفيضات تنافسية لجذب الزبائن، بما في ذلك العروض الخاصة بالوجبات الزائدة في إطار مبادرة “صون النعمة”.

• التعاون مع المنصة:

• يجب أن تكون مستعدًا للتعاون مع منصة “وين تاكل نيوز” في تحديث العروض والمعلومات المتعلقة بمطعمك بشكل دوري.

• تقديم الدعم الاجتماعي:

• يجب أن تكون على استعداد للمشاركة في المبادرات الاجتماعية التي تنظمها المنصة، بما في ذلك تقديم وجبات للمحتاجين في إطار مبادرة “صون النعمة”.

كيفية التأكد من تلبية الشروط:

عند تقديم طلب الاشتراك، ستقوم إدارة المنصة بمراجعة جميع المعلومات المقدمة والتأكد من استيفاء جميع الشروط اللازمة. في حال عدم استيفاء أي شرط، قد يتم التواصل معك لتوضيح المتطلبات أو تقديم المساعدة اللازمة.

إذا كنت صاحب مطعم وتعتقد أنك تستوفي هذه الشروط، فإن منصة “وين تاكل نيوز” ترحب بك للانضمام إلى مجتمعها وتقديم أفضل العروض لعملائك!

المزايا التي يوفرها موقع “وين تاكل نيوز” لملاك المطاعم:

• الوصول إلى قاعدة عملاء واسعة:

• يتيح الموقع لأصحاب المطاعم الوصول إلى جمهور كبير من عشاق الطعام في الإمارات، مما يزيد من فرص جذب الزبائن الجدد.

• الترويج للعروض الخاصة:

• يمكن للأعضاء تقديم عروض خاصة وتخفيضات لجذب الزبائن، مما يساعد على زيادة المبيعات وتحفيز العملاء على زيارة المطعم.

• زيادة الوعي بالعلامة التجارية:

• من خلال التواجد على منصة “وين تاكل نيوز”، يمكن للمطاعم تعزيز وعي العملاء بعلامتها التجارية وزيادة شهرتها في السوق.

• مبادرة صون النعمة:

• المشاركة في مبادرة “صون النعمة” تتيح للمطاعم تقديم وجبات زائدة بأسعار مغرية، مما يساهم في تقليل الهدر الغذائي ودعم المجتمع.

• تحليل البيانات والتقارير:

• توفر المنصة لأصحاب المطاعم تقارير وتحليلات حول أداء العروض، مما يساعدهم على فهم احتياجات السوق وتحسين استراتيجياتهم.

• سهولة إدارة العروض:

• تتيح المنصة لأصحاب المطاعم إدارة عروضهم بسهولة من خلال واجهة مستخدم بسيطة، حيث يمكنهم تحديث العروض وإضافة معلومات جديدة بسرعة.

• تسويق فعال:

• يستفيد الأعضاء من استراتيجيات التسويق التي تعتمدها المنصة، بما في ذلك الحملات الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساعد على زيادة الزيارات لمطاعمهم.

• دعم فني مستمر:

• توفر المنصة دعمًا فنيًا مستمرًا للأعضاء لمساعدتهم في حل أي مشكلات قد تواجههم أثناء استخدام المنصة أو أثناء إدارة عروضهم.

• تفاعل مع المجتمع:

• من خلال المشاركة في الفعاليات والمبادرات المجتمعية، يمكن للمطاعم بناء علاقات قوية مع مجتمعهم وتعزيز سمعتهم الإيجابية.

• تجربة مستخدم محسنة:

• توفر المنصة تجربة مستخدم سهلة وسلسة، مما يجعل من السهل على المطاعم الاشتراك وإدارة العروض دون أي تعقيدات.

باختصار، يقدم موقع “وين تاكل نيوز” مجموعة من المزايا التي تساعد أصحاب المطاعم على تعزيز أعمالهم، تحسين استراتيجياتهم التسويقية، والمشاركة في مبادرات اجتماعية قيمة.

للتواصل:

• موقع الويب: https://wentakul.com/

• البريد الإلكتروني: [email protected]

• إنستغرام: https://www.instagram.com/wentakul/profilecard/?igsh=MTFlajRraXFwZTAxeA==

• تيك توك: https://www.tiktok.com/@wentakul?_t=8rsU0LIE0Sl&_r=1

• فيسبوك: https://www.facebook.com/wentakul/

انضم إلى مجتمع “وين تاكل نيوز” اليوم واكتشف عالمًا من العروض والمبادرات الإنسانية!