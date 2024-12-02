انت الأن تتابع خبر «الهوا هيطير شعرك فوق…!!» طريقة عمل الكراتين لتنعيم الشعر وعلاج الشعر المجعد نهائيا في وقت قياسي وبدون تكاليف.. وريهم جمالك وحلاوتك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر المجعد والخشن يمكن أن يكون تحدي كبير عند العناية به، خاصة إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر ناعم ولامع بشكل طبيعي دون اللجوء إلى المستحضرات الكيميائية المكلفة لكن لا داعي للقلق لأن هناك حلولا طبيعية وبأقل تكلفة للحصول على شعر ناعم ومفرود وفي هذا المقال نقدم لك طريقة صنع أقوى كيراتين طبيعي في المنزل لتنعيم الشعر الخشن والمجعد، وستنبهرين بالنتيجة.

المكونات المطلوبة

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

1 بيضة.

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند (اختياري).

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري لإضافة رائحة جميلة).

طريقة التحضير

في وعاء صغير، اخفقي البيضة جيدًا حتى تصبح سائلة.

أضيفي زيت جوز الهند وزيت الزيتون إلى البيضة واخلطيهم جيدا.

أضيفي العسل وحليب جوز الهند (إذا كنت تستخدمين) واخلطي المكونات حتى تصبح خليط متجانسا.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من ماء الورد لإضفاء رائحة جميلة على الخليط.

اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو ليكون نظيف وجاهزا لاستقبال الماسك.

قسمي شعرك إلى أجزاء صغيرة لتسهيل توزيع الماسك عليه.

ضعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، مع التركيز على المناطق الجافة أو المتضررة من الحرارة.

دلكي الشعر بلطف لضمان امتصاص المكونات بشكل جيد.

بعد تطبيق الماسك، غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو بوفرة ساخنة لتوفير بيئة دافئة تساعد في اختراق المكونات للشعر.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة كاملة.

بعد مرور الوقت، اغسلي شعركِ جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.

يمكنك استخدام بلسم خفيف لإعطاء الشعر مزيدا من اللمعان والنعومة.