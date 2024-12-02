الإعلان عن قائمة منتخب العراق الأولية لبطولة “خليجي 26”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:57 مساءً - أعلن خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، اليوم الاثنين، القائمة الأولية المُستدعاة لبطولة، كأس الخليج العربي..

وتقام بطولة “خليجي 26” في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي حتى 3 يناير/كانون الثاني 2025.

وضمت القائمة 35 لاعباً، وهم:

جلال حسن، أحمد باسل، حسين حسن، محمد حسن، كميل سعد، ريبين سولاقا، مهند جعاز، علي عدنان، مناف يونس، زيد تحسين، علي فائز، مصطفى سعدون، هلو فائق، آدم طالب، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، أحمد مكنزي، لوكاس شليمون، زيدان إقبال، أمير العماري، سعد عبد الأمير، إبراهيم بايش، أمجد عطوان، كرار نبيل، علي جاسم، أحمد ياسين، حسن عبد الكريم، بيتر كوركيس، محمد قاسم، ماركو فرج، أمين الحموي، يوسف أمين، أيمن حسين، مهند علي، علي يوسف.