مانشستر يونايتد يستهدف صفقة تركية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:57 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالحصول على خدمات الدولي التركي، كنان يلدز، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” فإن يلدز يعد أبرز الأسماء المتواجدة ضمن قائمة اليونايتد لتعزيز مركز الوسط المهاجم.

وأوضحت الشبكة، أن النادي الإنكليزي أُعجب بتطور اللاعب ويواصل مراقبته عن كثب، في ظل رغبته في تدعيم مركز صناعة اللعب، في الصيف المقبل.

وأشارت الشبكة، إلى أنه رغم اهتمام اليونايتد، إلا أن الدولي التركي ليس لديه خطط لمغادرة يوفنتوس، حيث يشعر براحة كبيرة في النادي الإيطالي.

خلال الموسم الحالي، شارك يلدز في 19 مباراة مع السيدة العجوز بمختلف المسابقات، سجل 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.