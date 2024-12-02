ضبط 409 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازة القطع الأثرية بقصد الإتجار بها، أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط) بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار بها ناتجه عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد 409 قطعة أثرية "48 تمثال ورأس تمثال – 350 عملة معدنية - 2 قناع خشبى – قطعة حجرية – مركب فخارى – 3 جعران – 2 تميمة") وبمواجهته إعتراف بتحصله على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب غير المشروع بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو تيج بقصد الإتجار بها.. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.