بي.بي البريطانية تعتزم تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:21 مساءً - كشف “موراي أوتشينكلوس”، الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي البريطانية “بريتيش بيتروليوم”، أن الشركة تعتزم تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، التي تمثل أولوية للجانب المصري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، “موراي أوتشينكلوس”، الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي البريطانية “بريتيش بيتروليوم”، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس قد أشاد بأنشطة الشركة في مصر في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة.

كما رحب الرئيس بزيادة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المصري، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.

كما صرح المتحدث الرسمي بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أيضاً تطلع الدولة لتوسيع التعاون مع شركة “بي.بي” ليشمل مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصةً في ظل الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاجه وتصديره، وسعيها لزيادة انخراط الشركات العالمية في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ذات الانبعاثات المنخفضة في مصر.

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وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس التنفيذي للشركة أعرب عن تقديره وسعادته بلقاء الرئيس، مبرزًا اعتزازه بنشاط الشركة في مصر الذي يمتد لأكثر من 60 عامًا، مؤكداً التزام الشركة بتعزيز أعمالها وزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المصري، كونها شريكًا أساسيًا في اكتشاف وتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي والبترول.