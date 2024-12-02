اتفاق تعاون بين مصر والأردن لاستغلال البنى التحتية لتوفير…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:23 مساءً - شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره الأردني الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، توقيع اتفاق تعاون في القاهرة يتم بموجبه تعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية لإستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد لخدمة الجانب الأردني.

وقع الاتفاق المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) والدكتور سفيان بطاينة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.

وعقب التوقيع صرح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاق يأتي في اطار التزام البلدين الشقيقين بالتكامل المستمر في قطاع الغاز الطبيعى للمشاركة في تأمين الإمدادات وتحقيق المنفعة المتبادلة، وذلك من خلال تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التي تعد حجر الزاوية في هذا التعاون والتكامل الذى يحقق المنفعة لكلا الجانبين.

ووجه الشكر لفريق العمل من الجانبين ممثلاً في وزارتي البترول والطاقة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية على المجهودات التي ساهمت في إتمام هذا الاتفاق .