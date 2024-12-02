العالم اليوم - بوتين وبزشكيان يؤكدان دعم الأسد وأهمية "أستانا"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع نظيره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الإثنين، الوضع في سوريا، وأهمية تنسيق الجهود في إطار "صيغة أستانا".

وقال الكرملين في بيان، إنه "بمبادرة من الجانب الإيراني، أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان".

وأوضح البيان أنه تم "التركيز بشكل رئيسي على الوضع المتفاقم في سوريا. ويجري تقييم العدوان واسع النطاق الذي تقوم به الجماعات والعصابات الإرهابية على أنه يهدف إلى تقويض سيادة الدولة السورية واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي".

وأضاف أن خلال المحادثة تم "الإعراب عن الدعم غير المشروط للإجراءات التي تتخذها السلطات الشرعية في سوريا لاستعادة النظام الدستوري والسلامة الإقليمية للبلاد، وتم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود في إطار صيغة أستانا بمشاركة تركيا".

وفي يناير 2017، انطلق "مسار أستانا" ضمن مباحثات أعقبت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة بالعاصمة التركية أنقرة في ديسمبر 2016، لإيجاد حل للأزمة السورية المندلعة منذ عام 2011.