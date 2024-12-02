الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار

الذهب يتراجع بفعل قوة الدولارأنهت أسعار الذهب موجة صعود استمرت أربع جلسات لتنخفض اليوم الاثنين، تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي وعمليات جني الأرباح بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية للحصول على إشارات بشأن توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض الذهب الفوري 1.05 في المائة أو 28.18 دولار إلى 2625.36 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 1.16 في المائة بما يزيد عن 31 دولاراً إلى 2649.60 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.5 في المائة مما جعل السبائك أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من ثلاثة في المائة في نوفمبر المنصرم لتسجل أسوأ أداء شهري لها منذ سبتمبر 2023 مع احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في ظل إدارة دونالد ترامب القادمة للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.