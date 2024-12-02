روسيا تعلن إسقاط 10 مسيرات أوكرانية

موسكو ـ وكالات: أعلن مسؤول روسي عن إسقاط 10 طائرات مسيَّرة أوكرانية فوق مقاطعة (بريانسك) دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.

وكتب ألكسندر بوجوماز، حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، عبر حسابه على منصَّة «تلجرام»: «تم إحباط محاولة هجوم نفذها نظام كييف باستخدام طائرات مسيّرة في مقاطعة بريانسك».

ووضح أن قوات الدفاع الجوِّي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تمكنت في البداية من اكتشاف وتدمير سبع مسيّرات، ولاحقًا أعلنت رصد وتدمير ثلاث مسيَّرات إضافية.

وأكد الحاكم على عدم وقوع إصابات أو أضرار في الموقع، مشيرًا إلى أن خدمات الطوارئ تتولى متابعة الوضع ميدانيًّا.

يشار إلى أن تبادل الهجمات بالطائرات المسيّرة بين روسيا وأوكرانيا أصبح حدثًا يوميًّا في إطار النزاع المستمر منذ فبراير 2022.

في غضون ذلك أجرت طائرات روسية وصينية تدريبًا مشتركًا فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ.

وبدأت الطائرات الروسية التدريب واختتمته من مطار في الصين، وفقًا لما ذكرته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية.