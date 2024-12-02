انت الأن تتابع خبر موعد عرض مسلسل "الطائر الرفراف" الحلقة 86 الموسم الثالث والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعد مسلسل الطائر الرفراف من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي حازت على اهتمام واسع داخل تركيا والوطن العربي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي عائلي رومانسي، حيث يروي قصة الزواج الإجباري بين شاب مدلل من عائلة غنية وفتاة بسيطة من مدينة غازي عنتاب.

وعلى مدار ثلاثة مواسم، شهدت العلاقة بين فريد وسيران تطورات مثيرة مليئة بالعقبات والانفصالات، حتى عادت العلاقة إلى الاستقرار بعد أن ابتعدت ديار نهائيًا عن حياتهما.

أعلنت الشركة المنتجة أن الموسم الثالث سيكون الأخير للمسلسل، ما زاد من ترقب الجماهير لأحداث الحلقات القادمة.

ومن المقرر عرض الحلقة 86 يوم الجمعة المقبل عبر قناة ستار تي في التركية، كما يُعرض مدبلجًا على قناة MBC4.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل الطائر الرفراف

- قناة ستار تي في التركية

- التردد: 10922

- الاستقطاب: عمودي

- معدل الترميز: 27500

- معامل التصحيح: 5/6

أبرز أحداث الحلقات السابقة