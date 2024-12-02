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موعد عرض مسلسل "الطائر الرفراف" الحلقة 86 الموسم الثالث والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يُعد مسلسل الطائر الرفراف من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي حازت على اهتمام واسع داخل تركيا والوطن العربي. 

  • وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي عائلي رومانسي، حيث يروي قصة الزواج الإجباري بين شاب مدلل من عائلة غنية وفتاة بسيطة من مدينة غازي عنتاب. 
  • وعلى مدار ثلاثة مواسم، شهدت العلاقة بين فريد وسيران تطورات مثيرة مليئة بالعقبات والانفصالات، حتى عادت العلاقة إلى الاستقرار بعد أن ابتعدت ديار نهائيًا عن حياتهما.
  • أعلنت الشركة المنتجة أن الموسم الثالث سيكون الأخير للمسلسل، ما زاد من ترقب الجماهير لأحداث الحلقات القادمة. 
  • ومن المقرر عرض الحلقة 86 يوم الجمعة المقبل عبر قناة ستار تي في التركية، كما يُعرض مدبلجًا على قناة MBC4.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل الطائر الرفراف

  • - قناة ستار تي في التركية
  • - التردد: 10922
  • - الاستقطاب: عمودي
  • - معدل الترميز: 27500
  • - معامل التصحيح: 5/6

أبرز أحداث الحلقات السابقة

  • تناولت الحلقات الأخيرة تطورات مثيرة بعد عودة فريد وسيران لبعضهما، متجاوزين جميع العقبات التي عكرت صفو علاقتهما في المواسم السابقة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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