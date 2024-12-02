انت الأن تتابع خبر موعد عرض مسلسل "الطائر الرفراف" الحلقة 86 الموسم الثالث والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يُعد مسلسل الطائر الرفراف من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي حازت على اهتمام واسع داخل تركيا والوطن العربي.
- وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي عائلي رومانسي، حيث يروي قصة الزواج الإجباري بين شاب مدلل من عائلة غنية وفتاة بسيطة من مدينة غازي عنتاب.
- وعلى مدار ثلاثة مواسم، شهدت العلاقة بين فريد وسيران تطورات مثيرة مليئة بالعقبات والانفصالات، حتى عادت العلاقة إلى الاستقرار بعد أن ابتعدت ديار نهائيًا عن حياتهما.
- أعلنت الشركة المنتجة أن الموسم الثالث سيكون الأخير للمسلسل، ما زاد من ترقب الجماهير لأحداث الحلقات القادمة.
- ومن المقرر عرض الحلقة 86 يوم الجمعة المقبل عبر قناة ستار تي في التركية، كما يُعرض مدبلجًا على قناة MBC4.
تردد القنوات الناقلة لمسلسل الطائر الرفراف
- - قناة ستار تي في التركية
- - التردد: 10922
- - الاستقطاب: عمودي
- - معدل الترميز: 27500
- - معامل التصحيح: 5/6
أبرز أحداث الحلقات السابقة
- تناولت الحلقات الأخيرة تطورات مثيرة بعد عودة فريد وسيران لبعضهما، متجاوزين جميع العقبات التي عكرت صفو علاقتهما في المواسم السابقة.