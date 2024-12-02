بلدية غزة تحذر من التدهور البيئي

بلدية غزة تحذر من التدهور البيئيحذرت بلدية غزة، اليوم الإثنين، من التدهور البيئي المتسارع الذي يهدد المدينة ويقودها نحو الانهيار البيئي الكامل نتيجة استمرار العدوان الصهيوني على القطاع.

وبحسب وكالة (فلسطين اليوم)، ذكرت البلدية في تصريح مقتضب، : إن العدو يمنع دخول الغاز إلى محافظتي غزة وشمال القطاع منذ السابع من أكتوبر عام 2023، مما زاد من تفاقم الأزمة البيئية والإنسانية.

وأضافت أن الناس يضطرون لحرق الخشب للطبخ، مشيرة إلى أن العدو أجبرهم لندرة الخشب لحرق الملابس القديمة والبلاستيك، مما يتسبب في تلوث البيئة وانتشار الأمراض، ويشكل تهديداً حقيقياً على حياة السكان.

وترتكب قوات العدو منذ السابع من أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في القطاع المحاصر،في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.