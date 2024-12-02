نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد زعيم.. يعلن الخميس القادم طرح أغنيته الجديدة "حب تانى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم أحمد زعيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" عن موعد إنطلاق فيديو كليب أغنيته الجديدة "حُب تانى"، وكتب زعيم: "إستنوا أغنيتي الجديدة حب تاني بعد تأجيلها ليوم الخميس 5 / 12" ومن المقرر طرح الأغنية على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

تفاصيل أغنية “حب تاني”

أغنية "حب تانى" من كلمات الشاعر محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وميكس وماستر خالد سند، وإخراج أحمد علاء الجندى، وإشراف وتنفيذ saro، وإنتاج el adevino.



أغنية "يا عراف"

يعود الفنان أحمد زعيم إلى الغناء، بعد تقديمه أغنية "يا عراف" العام الماضى بالمشاركة مع الفنان أحمد سعد ومروان نوردو، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، تخطى أكثر من 53 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ويذكر أيضًا أن أحدث ألحان أحمد زعيم كانت أغنية "ابتسمت" للفنانة شيرين عبد الوهاب فى ألبومها الأخير، وأغنية "حلالى" للفنانة إليسا، وأغنية "كل وعد" للفنان وائل جسار.