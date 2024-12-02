الرياضة

تشكيل الأهلي السعودي المتوقع ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل السعودي المتوقع ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي مباراة هامة وقوية مع استقلال طهران الإيراني في مشوار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لهذه النسخة.

موعد واستقلال طهران

وتنطلق المباراة بين الاهلي واستقلال طهران اليوم الاثنين عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أهلي جدة المتوقع ضد استقلال طهران

  • حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
  • الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، سعد بالعبيد.
  • الوسط الدفاعي: فرانك كيسييه، زياد الجهني.
  • الوسط الهجومي: رياض محرز، فراس البريكان، جابري فيجا.
  • الهجوم: إيفان توني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران

وستنقل مباراة الأهلي واستقلال طهران اليوم عبر مجموعة قنوات اس اس سي، أبو ظبي آسيا 2، قناة بي إن سبورتس الآسيوية الناقلة للمباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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