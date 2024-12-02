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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف الثنائي المصاب وسام أبوعلي وأشرف داري لاعبا النادي الأهلي، من مباراة الفريق أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

خالد الغندور يكشف موقف وسام أبوعلي وأشرف داري من مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وسام أبوعلي وأشرف داري خضعوا لفحوصات طبية أكدت سلامتهم من الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "الثنائي سينضمون للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة قبل سفر الفريق إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس في دوري الأبطال".

واختتم: "مشاركة وسام أبوعلي وأشرف داري في مباراة دوري الأبطال سيعود للجهاز الفني وحالتهم البدنية بعد فترة غيابهم".

