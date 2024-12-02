فيورنتينا يوضح آخر مستجدات إصابة إداوردو بوفي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - أصدر نادي فيورنتينا، بياناً رسمياً، للكشف عن آخر مستجدات الحالة الصحية للاعبه، إدواردو بوفي، والذي تعرض لإصابة خطيرة أثناء مواجهة إنتر ميلان، أمس الأحد.

بوفي سقط بشكل مفاجئ على أرض الملعب بعد مرور 17 دقيقة، من عمر اللقاء، الأمر الذي أثار حالة من الهلع ونوبة بكاء بين اللاعبين خوفاً من تعرضه لسكتة قلبية، وتم إيقاف المباراة بعدها.

وقال فيورنتينا في بيان: “نعلن أن بوفي بعد قضاء ليلة هادئة، قد استيقظ وتم إزالة أجهزة التنفس عنه هذا الصباح، وهو الآن يقظ ومدرك”.

وأضاف: “تحدث بوفي مع عائلته وإدارة النادي والمدرب وزملائه الذين سارعوا لزيارته فور تلقيهم الخبر السار”.

وأوضح البيان: “سيتم خلال الأيام المقبلة، إجراء المزيد من الفحوصات لتحديد الأسباب التي أدت إلى الحالة الحرجة التي تعرض لها بوفي”.

وتابع: “من مستشفى كاريجي، أكد الأطباء المسؤولون عن رعاية اللاعب، أن الفحوصات التشخيصية لا تزال مستمرة”.

وواصل: “يشكر فيورنتينا، مستشفى كاريجي الجامعي وجميع الأطباء والطاقم الطبي على عملهم الذي اتسم بإنسانية واحترافية عالية”.

واختتم: “كما يوجه الفيولا، الشكر إلى جماهير الفريق وعالم كرة القدم بأكمله، الذين تضامنوا وقدموا رسائل دعم ساهمت في رفع الروح المعنوية للنادي وبوفي وعائلته في هذا الوقت الحساس”.