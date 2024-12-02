الدوري الإسباني (15): إشبيلية يستضيف أوساسونا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - يختتم فريقا إشبيلية وأوساسونا مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، اليوم الإثنين، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل إشبيلية هذه المباراة وهو في المركز الثاني عشر بـ 18 نقطة، فيما يتواجد فريق أوساسونا في المركز الثامن بـ 22 نقطة.

ويتصدر برشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني بـ 34 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 33 نقطة، أتلتيكو مدريد بـ 32 نقطة، ولكل من أتلتيك بلباو وفياريال 26 نقطة.