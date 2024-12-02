كيف أصنع شجرة عيد ميلاد مذهلة من دون شجرة؟!

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:04 صباحاً - ابداعات جديدة لزينة عيد الميلاد دون استخدام شجرة تقليدية

عيد الميلاد هو وقت الفرح والاحتفالات والمظاهر الزاهية. وبينما تعتبر شجرة عيد الميلاد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاحتفالات، قد تكون المساحة المحدودة أو الرغبة في الابتكار دافعًا للعديد من العائلات لابتكار طرق جديدة لإحياء روح عيد الميلاد دون شجرة تقليدية. إليك بعض الأفكار المبتكرة لخلق “شجرة” عيد الميلاد الفريدة دون الحاجة لشجرة حقيقية.

الجدار الزخرفي البراق

يمكنك بناء شجرة عيد الميلاد الخاصة بك باستخدام الجدار كقاعدة لزينة عمودية. إليك كيفية تنفيذ ذلك:

اختار مكانًا بارزًا في منزلك، ويفضل أن يكون جدارًا فارغًا.

استخدم الأضواء الصغيرة المتلألئة لترسيم شكل شجرة على الجدار.

أضف زينة مثل الكرات الملونة، والزينة الورقية، والأشرطة المزخرفة باستخدام الشريط اللاصق الآمن للحائط.

لإنهاء التصميم، أضف نجمة صغيرة مضيئة أو زخرفة خاصة في أعلى التصميم.

شجرة الكتب المكدسة

إذا كنت من محبي القراءة، فأنت محظوظ! يمكنك استخدام مجموعتك من الكتب لتشكيل شجرة عيد ميلاد:

جمع عددًا من الكتب ذات الألوان المختلفة والنقوش البارزة.

تكديس الكتب على شكل مخروطي يبدأ بقاعدة أوسع في الأسفل ويتقلص تدريجيًا كلما ارتفعت للأعلى.

تزين الأركان والطبقات بأضواء صغيرة وزينة خفيفة الوزن.

شجرة القماش المعلّق

هذه الفكرة تضيف لمسة فنية دافئة لغرفتك، خاصة إذا كنت من محبي الأعمال اليدوية:

اختر مجموعة من الأقمشة الملونة والمزخرفة تتناسب مع ألوان عيد الميلاد.

قطع الأقمشة إلى قطع طويلة وربطها أو تثبيتها على حبل طويل.

علق الحبل بطريقة تأخذ شكل الشجرة، ويمكنك إضافة بعض الزينة.

الديكور المعاد تدويره

فكر في استخدام الأغراض المنزلية بطريقة جديدة لخلق شكل شجرة عيد الميلاد:

استخدم السلالم الصغيرة المفتوحة كقاعدة لوضع الزينة حولها مع استخدام الأضواء والكرات.

كرات الغزل، الأزرار الكبيرة، أو حتى زجاجات العصير القديمة الملونة يمكن أن تتكدس لتشكل شجرة صغيرة.

عيد الميلاد هو وقت الإبداع والدفء الأسري. باستخدام هذه الأفكار الفريدة، يمكنك الاحتفال بطريقة مميزة تحافظ على روح العيد وتجلب السعادة لعائلتك. الأهم من ذلك أن هذه الخيارات توفر حلولًا ملائمة للمساحات الصغيرة والأشخاص الذين يفضلون الحلول البيئية المستدامة.