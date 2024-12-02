الدوري الإنكليزي (13)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:06 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الأحد، مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة:

ليفربول × مانشستر سيتي 2-0

مانشستر يونايتد × إيفرتون 4-0

تشيلسي × أستون فيلا 3-0

نوتينغهام فورست × إبسويتش تاون 1-0

برينتفورد × ليستر سيتي 4-1

توتنهام هوتسبير × فولهام 1-1

برايتون × ساوثهامبتون 1-1

كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد 1-1

وولفرهامبتون × بورنموث 2-4

وست هام يونايتد × آرسنال 2-5

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (13)

1- ليفربول: 34 نقة

2- آرسنال: 25 نقة

3- تشيلسي: 25 نقة

4- برايتون: 23 نقة

5- مانشستر سيتي: 23 نقطة