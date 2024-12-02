نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (13)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:06 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت أمس، الأحد، مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة:
ليفربول × مانشستر سيتي 2-0
مانشستر يونايتد × إيفرتون 4-0
تشيلسي × أستون فيلا 3-0
نوتينغهام فورست × إبسويتش تاون 1-0
برينتفورد × ليستر سيتي 4-1
توتنهام هوتسبير × فولهام 1-1
برايتون × ساوثهامبتون 1-1
كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد 1-1
وولفرهامبتون × بورنموث 2-4
وست هام يونايتد × آرسنال 2-5
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (13)
1- ليفربول: 34 نقة
2- آرسنال: 25 نقة
3- تشيلسي: 25 نقة
4- برايتون: 23 نقة
5- مانشستر سيتي: 23 نقطة