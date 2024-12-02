طريقة تحضير الفطر مع الدجاج

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - مقدمة

الفطر والدجاج هما من المكوّنات الرائعة التي يمكن دمجها في وجبة شهية ومغذية. يعتبر هذا الطبق من الأطباق اللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة وتقديمها كوجبة رئيسية تسرّ جميع أفراد العائلة. تجمع هذه الوصفة بين النكهات الغنية للفطر والنكهة الشهية للدجاج، مما يجعلها وجبة مثالية للغداء أو العشاء.

المكونات

لتحضير هذا الطبق، ستحتاج إلى المكونات التالية:

نصف كيلوغرام من صدور الدجاج المقطعة إلى قطع صغيرة

كوب ونصف من الفطر الطازج، مقطّع إلى شرائح

بصلة متوسطة، مفرومة ناعماً

ثلاثة فصوص من الثوم، مهروسة

كوب من الكريمة الطازجة

معلقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملح وفلفل حسب الذوق

ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف

ربع كوب من البقدونس المفروم للزينة

طريقة التحضير

تحضير الدجاج والفطر

1. ابدأ بتسخين زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

2. أضف قطع الدجاج وقلّبها حتى تتحول إلى اللون الذهبي وتنضج بالكامل، ثم انقلها إلى طبق جانبي.

3. في نفس المقلاة، أضف البصل المفروم والثوم المهروس وقم بتحريكهما حتى يصبح البصل شفافاً ومائلاً للون الذهبي.

إضافة الفطر والكريمة

1. أضف الفطر إلى المقلاة وقلّب المكونات جيداً حتى يصبح الفطر طرياً.

2. بعد أن ينضج الفطر، أعد الدجاج إلى المقلاة واخلط المكونات معاً.

3. صبّ الكريمة الطازجة فوق الخليط، وأضف الملح والفلفل مع الزعتر.

4. قم بتحريك الخليط برفق، ودعه يغلي على نار هادئة لبضع دقائق حتى تتكثف الصلصة.

النهاية والتقديم

1. بعد أن تصبح الصلصة كثيفة ودقيقة، اطفئ النار ورشّ البقدونس المفروم فوق الطبق.

2. قدم الطبق ساخناً إلى جانب أرز أبيض أو معكرونة مفضّلة لديك، أو على حسب الرغبة.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الآن الاستمتاع بوجبة لذيذة ومغذية من الدجاج بالفطر. نتمنى لكم وجبة شهية!