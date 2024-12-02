حادثة غريبة.. الشرطة تقتحم منزلاً بسبب نوم صاحبه العميق 

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:10 صباحاً - داهمت فرق الإنقاذ والإسعاف والشرطة منزلاً بعد أن دخل صاحبه في نوم عميق ولم يستجب لطرق الجيران على بابه، قبل أن تشعر الشرطة بضرورة فتح باب شقته أمام أنظار الحي بأكمله.

وقعت الحادثة فجر اليوم الاثنين، عندما لاحظ سكان مبنى في مدينة أكسراي وسط تركيا رائحة غاز، واعتقدوا أنها تأتي من شقة رجل يعيش بمفرده في الطابق الثالث، وهو الشخص الوحيد الذي يستخدم الغاز للتدفئة في المبنى.

بعد محاولات عديدة من الجيران لاستيقاظه، لم يستجب الرجل لطرق الباب، مما زاد من مخاوفهم بأنه قد يكون قد تعرض لمكروه بسبب الغاز، فقاموا بإبلاغ الطوارئ.

وصلت الشرطة بسرعة مع فرق الطوارئ وأخرى متخصصة في التعامل مع المواد الكيميائية والتهديدات. فرضت الشرطة إجراءات احترازية في المنطقة تحسباً لانتشار رائحة الغاز، بينما عملت الفرق المتخصصة على قياس مستوى الغاز في الهواء، مما أدى إلى استيقاظ جميع سكان الحي.

قررت الشرطة دخول المنزل، وتمكنت من فتح الباب الحديدي الخارجي للشقة، وبدأت في فتح الباب الخشبي، لتفاجأ بظهور صاحب المنزل وهو يفتح لهم الباب في تلك اللحظة.