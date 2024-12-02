مفاوضات بين باريس سان جيرمان ومحمد صلاح

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الدولي المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول، مرشح للانتقال إلى الدوري الفرنسي، من بوابة باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد صلاح مع الريدز، مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، وسط تزايد تصريحات النجم المصري بشأن رحيله عن الفريق.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن صلاح فتح الباب أمام الانتقال إلى باريس في الصيف المقبل..

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد فشل محاولات باريس للتعاقد مع جادون سانشو وخفيتشا كفاراتسخيليا، لا يزال باريس يبحث عن جناح لتعزيز صفوفه في الصيف المقبل، ويرى أن الفرصة باتت مناسبة للتعاقد مع محمد صلاح.

وأكدت الصحيفة، أن المحادثات بين بطل الدوري الفرنسي والنجم المصري، قائمة بالفعل، وسط تصميم باريس على حسم الصفقة لصالحه.