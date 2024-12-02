كنز من الفوائد .. طبيب أهمية لبن السرسوب للرضع

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يشدد الدكتور عمر حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون تنمية الأسرة، على أهمية إرضاع الطفل خلال أول 60 دقيقة بعد الولادة، نظرًا للفوائد الصحية الكبيرة التي تقدمها الرضاعة الطبيعية في هذه الفترة القصيرة للمولود.

أوضح الدكتور حسن أن الأم في نهاية فترة الحمل ولمدة عدة أيام بعد الولادة تنتج حليبًا يُعرف باسم “لبن السرسوب” أو “اللبأ”، والذي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية الهامة للرضيع:

تقوية المناعة

أكد الدكتور حسن أن لبن السرسوب يلعب دورًا محوريًا في تقوية جهاز المناعة لدى المولود. يحتوي هذا الحليب على نسبة عالية من الأجسام المضادة، مثل الجلوبولين المناعي، التي توفر حماية فعالة ضد العدوى في الأيام الأولى من حياة الرضيع.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

أوضح مستشار وزير الصحة أن لبن السرسوب يعزز صحة الجهاز الهضمي للطفل، حيث يساعد على:

– نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

– تحسين عملية الهضم، مما يعزز امتصاص المواد الغذائية بشكل أفضل.

الوقاية من الصفراء

أشار الدكتور حسن إلى أن نجاح أول عملية تبرز للطفل يعد أمرًا مهمًا للوقاية من مرض الصفراء، الذي يُعد من الأمراض الشائعة لدى حديثي الولادة. لبن السرسوب يساعد في تسريع هذه العملية وتجنب حدوث الصفراء.

تنظيم مستويات سكر الدم

أضاف الدكتور حسن أن لبن السرسوب يساهم في تنظيم مستويات سكر الدم لدى الرضيع، مما يساعد في الحفاظ على طاقته وحيويته خلال الأيام الأولى بعد الولادة.

ترطيب الجسم

وذكر أن لبن السرسوب يُعتبر وسيلة فعالة لترطيب جسم الرضيع، خصوصًا في الأجواء الحارة، حيث يعمل على تزويد جسمه بالترطيب اللازم لتفادي الجفاف.

بذلك، يعد إرضاع الطفل في أول ساعة بعد الولادة خطوة أساسية لضمان صحته العامة وتعزيز جهازه المناعي والهضمي.