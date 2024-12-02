أحمد سعد وعلياء بسيوني يثيران الجدل بظهورهما المشترك في إعلان جديد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:06 مساءً - أشعل الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي بنشره مجموعة صور جديدة له ولزوجته علياء بسيوني من كواليس تصوير أحدث إعلانه، حيث ظهرت علياء للمرة الأولى في إعلان تجاري إلى جانب زوجها.

ظهور مفاجئ:

عبّر أحمد سعد عن سعادته بمشاركة زوجته في الإعلان، مؤكداً على أنها تحاول دخول عالم الشهرة تدريجيًا. وأضاف مازحًا أنه المسؤول عن رعاية أطفالهما في حال تلقت أي عروض فنية.

أجواء من المرح والتعاون:

أظهرت الصور التي نشرها الثنائي حالة من الحب والانسجام بينهما، حيث بدت علياء بسيوني متحمّسة لخوض هذه التجربة الجديدة. وأكدت هذه الصور على قوة العلاقة بين الزوجين.

حفلات غنائية مرتقبة:

بالتزامن مع هذا الحدث، يستعد أحمد سعد لإحياء حفلتين غنائيتين كبيرتين في دبي والكويت خلال شهر ديسمبر، حيث سيشارك في حفل الكويت الفنان بهاء سلطان.