أمين «البحوث الإسلامية»: الانتشار الميداني الفعال بين الناس ضرورة للحفاظ على الوعي واستعادة القيم الإيجابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:33 مساءً -

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي اليوم منطقة وعظ الشرقية لمتابعة سير العمل بالمنطقة، حيث اطلع الأمين العام علي الفعاليات المتنوعة التي يقوم وعاظ وواعظات المنطقة بتنفيذها بالاتصال المباشر مع الناس بالتنسيق مع المؤسسات والقطاعات المختلفة بالمحافظة.

حيث تعتبر المنطقة من أكبر مناطق الوعظ من حيث التعداد السكاني وعدد الوعاظ، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب _ شيخ الأزهر بمتابعة سير العمل بمناطق الوعظ ودعم دورها المجتمعي.

وأكد الأمين العام للوعاظ خلال جولته على ضرورة الانتشار الميداني الفعال بين الناس، وضرورة التنسيق الكامل مع كل المؤسسات والهيئات في المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من الجهود التوعوية المبذولة للتوعية بالمشكلات المجتمعية والقضايا التي تشغل بال المجتمع والعمل على حلِّها.

كما ناقش المشكلات التي تعاني منها المنطقة وتؤثر على سير العمل اليومي وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى المقترحات التطويرية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع والمتطلبات اللازمة لذلك.

كما شدد الأمين العام خلال لقائه بمدير المنطقة والوعاظ على أهمية تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع على اختلاف درجات تعليمهم وظروفهم البيئية، وبما يحقق تأثيرًا كبيرًا في عملية التواصل مع الجماهير داخل المحافظة، من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط المعاني لهم وبعث الأمل في نفوسهم واستعادة قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن فيما بينهم، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في نشر الوعي المجتمعي، ومعالجة الظواهر السلبية والأفكار الشاذة الوافدة إلينا من الثقافات الغربية.