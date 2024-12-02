تحسباً لفشل صفقة أرنولد .. ريال مدريد يراقب ديوجو دالوت

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:10 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد يراقب الدولي البرتغالي، ديوجو دالوت، مدافع مانشستر يونايتد، لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن دالوت يعتبر خياراً للميرنجي لتعزيز الجبهة اليمنى في حال فشل التعاقد مع الإنكليزي، ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول.

وأفادت الشبكة، أن مانشستر يونايتد حدد سعر مدافعه البرتغالي، بقيمة 50 مليون يورو، وبالتالي فإن الصفقة ستكون معقدة.

خلال الموسم الحالي، شارك دالوت مع اليونايتد في 13 مباراة في البريميرليج خلال الموسم الحالي، لم يسجل خلالها أي هدف وقدم تمريرة حاسمة.