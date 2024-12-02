بعد تألقها فى "نقطة سودة".. أسما سليمان تشارك في "سيد الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش النجمة أسما سليمان حالة من التوهج الفنى، حيث تتألق فى مسلسل "نقطة سودة" والذى يعرض حاليًا على قناة ام بى سى مصر، وتظهر من خلاله بدور خطيبة الفنان أحمد فهمي، ولاقى دورها استحسان الجمهور، حيث أظهر الثنائي اسما وفهمى تناسقًا كبيرًا في الأداء، وأثنى الجمهور على الكيمياء التى تجمع بينهما وتفاعلهما على الشاشة، ويضم مسلسل "نقطة سوداء" عدد من الفنانين منهم ناهد السباعي، مؤمن نور، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، سماح أنور، أحمد بدير، أحمد مجدي، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

مسلسل “سيد الناس”

تشارك النجمة الشابة أسما سليمان في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، بدور محوري ومميز ضمن الأحداث، حيث تظهر بشخصية تحمل الكثير من العمق والتحدي، وتأتي مشاركتها في هذا العمل بعد نجاحها دراميًا فى الاعمال التى قدمتها من قبل، وتأكيدًا على موهبتها الفنية وتطورها المستمر.

مشوار اسما سليمان الفني

وبدأت أسما سليمان مشوارها الفني بخطوات ثابتة، حيث لفتت الأنظار منذ ظهورها الأول في مسلسل "بين عالمين" مع الفنان طارق لطفى، ثم انطلقت بقوة فى عالم الدراما، واستطاعت أن تثبت نفسها كواحدة من أبرز الوجوه الشابة في الدراما المصرية، وحققت نجاحًا كبيرًا بأعمالها المتنوعة مثل "مفترق طرق" و"بابا المجال" و"ابو العروسة" التي أضافت إلى رصيدها الفني الكثير.

وتعتبر اسما سليمان من أبرز النجمات الشابات على الساحة الفنية، وقدمت العديد من الأعمال الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد، حيث تتميز أسما بقوة حضورها على الشاشة مما جعلها واحدة من أبرز الوجوه الشابة التي تستحق المتابعة، كما إنه ا تتفاعل بشكل مستمر مع جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من ارتباطهم بها، كما تتميز الفنانة اسما سليمان بقدرتها على تجسيد مختلف الشخصيات.

أبطال وصناع مسلسل “سيد الناس”

ويجمع مسلسل "سيد الناس" نخبة من أبرز نجوم الدراما المصرية، على رأسهم النجم عمرو سعد الذي يتولى بطولة العمل، بالإضافة إلى الهام شاهين، خالد الصاوى، ريم مصطفى، رنا رئيس، وغيرهم، والمسلسل من تأليف ورشة قلم بين محمد سامى والكاتب الصحفى الكبير خالد صلاح، إخراج المبدع محمد سامي.

اسما سليمان

اسما سليمان