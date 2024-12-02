العالم اليوم - قفزة للمصرية ميار شريف في التصنيف العالمي للتنس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - قفزت نجمة التنس المصرية ميار شريف 24 مركزا في التصنيف العالمي الصادر عن رابطة اللاعبات المحترفات، الإثنين.

وتقدمت ميار شريف لتحتل المركز 68 في التصنيف العالمي بعد فوزها ببطولة الأرجنتين المفتوحة للتنس التي تقام على الملاعب الرملية بالتغلب على البولندية كاتارزينا كاوا في المباراة النهائية مساء أمس الأحد.

وبهذا اللقب حصدت اللاعبة المصرية البطولة السابعة لها في فئة 125 نقطة.

وخلال الفترة من 2021 إلى 2023 حققت شريف الفوز في 6 مباريات نهائية بالبطولات ذات الـ125 نقطة.

وواجهت شريف بعض الصعوبات في عام 2024، حيث خسرت أربع نهائيات متتالية في البطولات ذات الـ125 نقطة هذا العام.

ولم يشهد التصنيف أي تغيير على مستوى العشرة الأوائل، حيث تعتلي البيلاروسية أرينا سابالينكا قمة التصنيف العالمي خلفها البولندية إيجا شفيونتيك في المركز الثاني ثم الأمريكية كوكو جوف في المركز الثالث.