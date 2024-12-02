العالم اليوم - زين الكويتية تشتري 70% من آي.إتش.إس الكويت المحدودة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - وقعت "مجموعة زين" الكويتية اتفاقية نهائية لشراء حصة شركة آي.إتش.إس القابضة المحدودة البالغة 70 بالمئة في شركة آي.إتش.إس الكويت المحدودة مقابل 134 مليون دولار، لترفع ملكيتها فيها إلى 100 بالمئة.

وقالت زين في بيان صحفي، الاثنين، إن شركة آي.إتش.إس الكويت المحدودة هي شركة أبراج مرخصة مستقلة تمتلك 1675 موقعا وتدير ما يقارب 700 موقع إضافي في السوق الكويتية.

وأوضح البيان أن شركة آي.إتش.إس الكويت المحدودة ستواصل تقديم خدمات البنية التحتية المستقلة للأبراج داخل السوق الكويتية، مبينا أن هذه الصفقة تخضع لموافقات الجهات الحكومية والتنظيمية.

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي قوله "ستعزز هذه الاتفاقية استراتيجية التوسع الإقليمي للبنية التحتية الرقمية لعمليات زين، وضمان كفاءة رأس المال، وتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين".

وأضاف "هذه الاتفاقية ستساعدنا في استكمال صفقتنا الرائدة مع مجموعة أُريد للاستحواذ على ما يقارب 30 ألف برج اتصال ودمجها".