العالم اليوم - مبعوث واشنطن يتهم إسرائيل بخرق اتفاق لبنان

انتم الان تتابعون خبر مبعوث واشنطن يتهم إسرائيل بخرق اتفاق لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - اتهمت الولايات المتحدة إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين "أبلغ إسرائيل أن هناك انتهاكات إسرائيلية للاتفاق"، الذي دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء.

وشنت إسرائيل عدة هجمات منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق.

والإثنين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، من جراء غارة اسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.

واستهدفت الغارة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، دراجة نارية قرب محطة كهرباء مرجعيون.

وجاءت الغارة بعد وقت قصير من إعلان الجيش اللبناني إصابة جندي بجروح متوسطة، من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة كانت تعمل داخل أحد مراكزه في شرق البلاد.

والاتهام الأميركي ليس الغربي الأول لإسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، فقد اتهمتها فرنسا أيضا بارتكاب "عشرات الانتهاكات".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رد على اتهامات باريس، في محادثة مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو.

وقال ساعر أن إسرائيل "لا تنتهك شروط وقف إطلاق النار بل ترد على انتهاكات حزب الله" اللبناني.

ووفقا لمكتب ساعر، فإنه أشار إلى "أمثلة لعناصر حزب الله الذين يتجولون مسلحين جنوب نهر الليطاني، أو يحركون الأسلحة".

وقال ساعر حسب البيان الإسرائيلي: "مجرد وجودهم جنوب الليطاني انتهاك أكثر جوهرية. يجب أن يتحركوا شمالا".