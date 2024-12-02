كايل ووكر يوجه رسالة لجمهور مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - وجه كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي، رسالة لجمهور الفريق، بعد الخسارة أمام ليفربول، بنتيجة 2-0، في البريميرليج.

ويعاني السيتي من سلسلة سلبية على مستوى النتائج حيث فشل بالفوز في آخر 7 مباريات، تلقى خلالها 6 هزائم وتعادل وحيد.

وكتب ووكر في رسالته عبر حسابه على “إنستجرام”: “نعلم أن أدائنا الأخير لم يكن على المستوى الذي نتوقعه، ونحن ندرك أن الأمر كان صعباً، لكننا مررنا بهذه التحديات من قبل معاً، وسنتجاوز هذا أيضاً”.

وأضاف: “من المهم أن نبقى جميعاً معاً كنادٍ واحد، مثل مانشستر سيتي، خلال هذه الفترة الصعبة، دعمكم سواء في الأوقات الجيدة أو اللحظات الصعبة، يعني كل شيء بالنسبة لنا”.

وأتم: “لقد فزنا بالألقاب في المباريات الأخيرة من الموسم، وصنعنا التاريخ بكسر أرقام قياسية بلغت 100 نقطة حتى اللحظة الأخيرة.. لقد أظهرنا في أوقات كثيرة أننا قادرون على الارتقاء لمستوى التحدي، وسنفعل ذلك مرة أخرى.. أعدكم، سنقاتل حتى النهاية”.