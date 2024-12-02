العالم اليوم - إلتون جون يعلن إصابته بـ"فقدان البصر"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - أعلن المغني البريطاني إلتون جون أنه يفقد بصره بسبب إصابته بعدوى، الأمر الذي يجعله يعاني لمشاهدة عرضه الموسيقي الجديد.

وقال جون (77 عاما) للجمهور خلال الليلة الافتتاحية لعرض "ذا ديفل ويرز برادا" في لندن، الأحد، " لم أتمكن من حضور عروض سابقة لأنني كما تعلمون أفقد بصري".

وأضاف المغني البريطاني: " لذلك، من الصعب بالنسبة لي رؤيته، ولكني أحب أن أستمع إليه".

وكان إلتون جون الذي اعتلى عرش موسيقى البوب بأغاني عاطفية هادئة الإيقاع بقيادة أنغام البيانو على مدى 5 عقود، قد أعلن في سبتمبر الماضي أنه أصيب بعدوى أدت " لتقلص رؤيته في إحدى العينين".

وقال في منشور على موقع "إنستغرام": "أنا أتعافى، ولكنها عملية تسير ببطء شديد، وسوف يستغرق عودة البصر للعين المتضررة بعض الوقت".