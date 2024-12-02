العالم اليوم - صحة غزة: مقتل 44466 فلسطينيا في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 44466 فلسطينيا قتلوا وأصيب 105358 آخرون منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيدًا و108 إصابات" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت قوات إسرائيلية قصفت منازل في شمال قطاع غزة خلال الليل وقال مسعفون فلسطينيون، اليوم الاثنين، إن غارة جوية على أحد المباني في بلدة بيت لاهيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، فيما لا يزال آخرون مفقودين بعد قصف منزل كان يؤوي نازحين ولم يتمكن عمال الإنقاذ من الوصول إليهم على الفور.

وقال المسعفون إن المستشفيات الثلاثة التي تعمل بالكاد في المنطقة أصبحت غير قادرة على التعامل مع عدد الجرحى.

وأوضح سكان أن منازل تعرضت للقصف واشتعلت النيران في بعضها في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات منذ عدة أسابيع.

وذكروا أن طائرات إسرائيلية مسيرة ألقت قنابل في محيط مدرسة تؤوي عائلات نازحة، وتوقعوا أن القصف كان يهدف إلى تخويفهم ودفعهم إلى المغادرة.

ويقول فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي يسعى لإفراغ الطرف الشمالي لغزة من السكان من خلال عمليات الإخلاء القسري والقصف لإنشاء منطقة عازلة. وينفي الجيش الإسرائيلي ذلك.