وزير الخارجية والهجرة يلتقي نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:37 صباحاً - التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ب "كارل سكاو" نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي يوم ٢ ديسمبر على هامش إنعقاد "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لدور البرنامج الهام في دعم جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات لدعم عمل البرنامج.