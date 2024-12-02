نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه (63) فردا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستمرارًا لجهود القوات البحرية فى تأمين وحماية السواحل البحرية المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه (63) فرد وذلك على مسافة (135) ميلًا بحريًا شمال السلوم.

حيث تم إكتشاف وتحديد موقع المركب وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بضبطه، وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لإجراء عمليات البحث والتفتيش وتمكنت من القبض على المركب وعلى متنه (60) فرد مصرى و(3) فرد سودانى الجنسية أثناء محاولاتهم الهجرة غير الشرعية، وتم تقديم الدعم الإنسانى والإسعافات الطبية لهم، وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.