نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024: توقعات الأمطار والطقس البارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا حول حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، حيث تتأثر البلاد بحالة جوية على السواحل الشمالية تستمر لمدة 72 ساعة.

ومن المتوقع أن تبدأ فرص تساقط الأمطار تدريجيًا على السواحل الغربية، بما في ذلك مرسى مطروح، العلمين، الإسكندرية، والعديد من المدن الساحلية الأخرى، كما تشير التوقعات إلى تحسن الأجواء بداية من يوم الثلاثاء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم 2 ديسمبر 2024

الطقس نهارًا: من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا في النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس ليلًا: يسود جو بارد في ساعات المساء والصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة لتصل في القاهرة إلى 13 درجة مئوية، وفي شمال الصعيد قد تسجل درجات الحرارة ليلًا 11 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية: تحذر الهيئة من تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة، قد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق.

أمطار خفيفة: من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية وبعض مناطق شمال الوجه البحري أمطارًا خفيفة على فترات.

حالة البحرين

البحر المتوسط: معتدل، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي.

البحر الأحمر: معتدل، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي إلى جنوبي غربي.

درجات الحرارة في بعض المدن المصرية

القاهرة: العظمى 22°، الصغرى 13°

العظمى 22°، الصغرى 13° الإسكندرية: العظمى 23°، الصغرى 11°

العظمى 23°، الصغرى 11° مرسى مطروح: العظمى 23°، الصغرى 12°

العظمى 23°، الصغرى 12° شلاتين: العظمى 26°، الصغرى 17°

العظمى 26°، الصغرى 17° أسوان: العظمى 25°، الصغرى 11°

العظمى 25°، الصغرى 11° الغردقة: العظمى 26°، الصغرى 15°

العظمى 26°، الصغرى 15° شرم الشيخ: العظمى 24°، الصغرى 17°

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