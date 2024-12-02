الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (13)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:06 صباحاً - بات الدولي المصري محمد صلاح على بعد هدف واحد فقط من صدراة هدافي الدوري الإنكليزي بكرة القدم بعد أن سجل هدفاً في فوز فريقه ليفربول على مانشستر سيتي 2-0 أمس، الأحد.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة عشرة:

1- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 12 هدفاً

2- محمد صلاح (ليفربول): 11 هدفاً

3- كريس وود (نوتينغهام فورست): 9 أهداف

4- نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 8 أهداف

5- كول بالمر (تشيلسي): 8 أهداف

6- بريان مبيومو (برينتفورد): 8 أهداف

7- يوان ويسا (برينتفورد): 7 أهداف

8- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 7 أهداف