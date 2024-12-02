وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير خارجية البرازيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين ٢ ديسمبر، بالسيد "ماورو فييرا"، وزير خارجية البرازيل، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

تناول الوزيران جهود تقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة، وضرورة تعزيز التنسيق الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية. كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتكاتف الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

تناول اللقاء أيضًا العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والبرازيل التي تشهد تطورًا متصاعدًا، والتي عكسها لقاء السيد رئيس الجمهورية مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" في نوفمبر ٢٠٢٤، على هامش قمة مجموعة العشرين، وتوقيع وثيقة "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين. وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستكشاف فرص جديدة تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي في أفريقيا.