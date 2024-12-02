الرئيس السيسي يرحب بزيادة استثمارات "بريتيش بيتروليوم".. ويؤكد توفير تسهيلات عمل الشركات العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:44 صباحاً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسى، أشاد بأنشطة الشركة في مصر في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة، كما رحب بزيادة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المصري، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.

